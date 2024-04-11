صحة المنيا توقع الكشف بالمجان على 1651 حالة خلال قافلة طبية بقرية الخيارى

تواصل مديرية الصحة بالمنيا تنفيذ القوافل الطبية والعلاجية المتنوعة، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وتجوب القوافل الطبية مختلف ربوع المحافظة تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بهدف الوصول بالخدمات الطبية والعلاجية المجانية لجميع المناطق والقرى الأكثر احتياجاً.

وقال الدكتور محمد حسنين، وكيل وزارة الصحة، إن المديرية نفذت قافلة طبية وعلاجية بقرية الخياري التابعة لمركز أبو قرقاص خلال يومي 3 و4 من أبريل الجاري، حيث تم الكشف الطبي على 1651 حالة وصرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج إلى المستشفيات.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم الكشف على 291 حالة جراحة، و404 حالات أطفال، و311 باطنة، و41 حالة نساء، و73 أسنان، و265 جلدية، و112 أنف وأذن، و21 تنظيم أسرة، إلى جانب إجراء 253 تحليلا متنوعا، و7 حالات أشعة عادية و166 كشفا مبكرا للضغط والسكر، وخلع أسنان لـ 4 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 16 حالة لاستكمال العلاج، بالإضافة إلى عقد ندوات تثقيف صحي لـ149 مترددا.