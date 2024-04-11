«حافظ على أكل عيشك».. رسالة شديدة اللهجة من إعلامي شهير لـ نجم الزمالك

وجّه ابراهيم عبد الجواد رسالة شديدة اللهجة إلى محمد عبد المنعم بعد مباراة اليوم أمام زد .

وكتب عبد الجواد من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: "‏عبد المنعم لازم يقف مع نفسه.. عاوز تحترف او شايف نفسك أعلي من الكل أو فاقد للشغف والحماس زي الأول.. دي كلها ممكن تكون أسباب لانخفاض مستواك.. بس لغاية ما تحقق حلمك بالاحتراف لازم تهتم بالماتش الصغير زي الكبير.. وبالبلدي تحافظ علي نعمة ربنا وعلي أكل عيشك حتي لو بتلاعب مركز شباب لأنك مش عارف بكره فيه إيه".



وحقق فريق الأهلي فوزًا بشق الأنفس على حساب زد، بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت في السابعة مساء اليوم بإستاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة الثامنة من منافسات ‏الدوري الممتاز.‏

وسجّل وسام أبو علي مهاجم النادي الأهلي التسجيل لصالح فريقه في شباك زد في الدقيقة 92 .