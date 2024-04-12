النشرة الدينية.. امتلاء مسجد السيدة زينب في صلاة الجمعة.. فضل قيام الليل والثواب المنتظر للمواظبين عليه.. أفضل الأدعية في شهر شوال

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في النشرة الدينية.
وزير الأوقاف: من ذاق حلاوة القرآن في رمضان لن يهجره أبدا
خطيب المسجد النبوي: إذا خرج الصائمون من صلاة عيدهم وفوا أجورهم
خطيب المسجد الحرام: صيام ست من شوال فضل ومنة للعباد
وزير الأوقاف: مسجد السيدة زينب امتلأ عن أخره في صلاة الجمعة
روح الإنسان وزنها 1 جرام.. حقيقة تصريح مثير للجدل على السوشيال ميديا
خطيب الأزهر: الله يستجيب دعاء الخير للمسلم ولا يحقق ما فيه شر
سنن صلاة الجمعة.. الذهاب إلى المسجد مشيًا ولبس أفضل الثياب أبرزها
أزهري: الإسلام حث على القصد وعدم الإسراف في الحياة.. شاهد
ينير ظلمة القبر.. فضل قيام الليل والثواب المنتظر للمواظبين عليه
أفضل الأدعية في شهر شوال.. توسل إلى الله بهذه الكلمات