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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إنفوجراف .. طفرة في ملف ذوى الهمم منذ تولي الرئيس السيسي الحكم

الرئيس
الرئيس

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء انفوجراف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بشان ما حققه الرئيس عبد الفتاح السيسي في ملف ذوى الهمم. 

وأوضح المركز أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حقق خلال فترة رئاسة للجمهورية منذ عام 2014 وحتى اليوم، العديد من الإنجازات الضخمة في مختلف القطاعات والملفات.


ويأتي من أبرزها ملف «ذوي الاحتياجات الخاصة»، الذي شهد طفرات وقفزات واسعة خلال 10 سنوات.



واوضح الانفوجراف ان الرئيس دعم ذوي الاحتياجات الخاصة 845 ألف بطاقة خدمات متكاملة تم إصدارها من بداية عمل منظومة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

كما توفير 480 ألف طرف صناعي وجهاز تعويضي تم توافرها منذ عام 2016، بمتوسط 70 ألف جهاز في العام الواحد من التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية.

واشار الانفوجراف الي انه تم توفير 7000 حاسب آلي مجهز (ناطق) للطلاب ذوي الإعاقة البصرية بالشراكة مع الجمعيات الأهلية

كما تم تخصيص  %5 من شقق الإسكان الاجتماعي  للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة

وتم دمج 440 طالبا وطالبة من الصم وضعاف السمع بكليات التربية النوعية في 10 جامعات

واوضح الانفوجراف ان هناك 4500 جمعية تتم الشراكة معها وتنظيم جهودها لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينها اقتصاديا.

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