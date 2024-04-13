إصابة 20 شخصا في حريق منزل بالمنيا.. شاهد

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنزل بإحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب المنيا مما أسفر عن إصابة 20 شخص في انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل منزل تم نقل المصابين للمستشفي تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوجود بلاغ من أهالي احد قرى مركز أبو قرقاص بانفجار أسطوانة بوتاجاز ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت الأجهزة الأمنية والاسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة 20 شخصًا بحروق متنوعة، وجرى نقلهم للمستشفيات العامة.

وكشفت التحريات الأولية أنه أثناء عقد خطوبة حدث تسرب غاز بأسطوانة البوتاجاز في وجود عدد من المعازيم وأنفجرت الأسطوانة وتسببت في الإصابات تم التحفظ على مكان الحريق وأخطر المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

السيطرة على حريق بأبوقرقاص

السيطرة على حريق بأبوقرقاص

السيطرة على حريق بأبوقرقاص