غرق شخص بترعة بإحدى قرى العدوة في المنيا

لقى شخص مصرعه غرقا في ترعة الحريقة أمام مركز العدوه شمال المنيا تم انتشال الجثة وجرى نقلها إلى ثلاجة المستشفى وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا إخطارا من عمليات النجدة بمصرع طفل غرقا في مجرى مائي بمركز العدوه أثناء مرافقة والدة بالأرض الزراعية.

انتقلت فريق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث وتبين مصرع طفل بإحدي قري المركز سقط في مجري الترعة أثناء مرافقة والدة بالأرض الزراعية .

تم انتشال جثمان الطفل، ونقلة إلى مشرحة مستشفي العدوة المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

وكشف تقرير مفتش صحة العدوه وفاه الطفل بإسفكسيا الغرق مما تسبب في توقف القلب والتنفس وحدوث الوفاة تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التصرف.

