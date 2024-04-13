وفاة مصمم أزياء عالمي شهير.. تعرف عليه

سادت حالة من الحزن بعد الإعلان عن وفاة مصمم الأزياء الإيطالي روبرتو كافالي صاحب الشهرة العالمية.

وتوفي روبرتو كافالي عن عمر يناهز 83 عاما بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر خبر وفاة روبرتو كافالي ذكرته وكالتا الأنباء أنسا وأدنكرونوس الإيطاليتان بعد إعلان أصدقاء وأقارب المصمم.

أعلنت دار الأزياء التي تحمل اسم روبرتو كافالي عن حزنها لوفاته في منشور على تطبيق إنستجرام.

وجاء في المنشور منذ بدايات روبرتو كافالي المتواضعة في فلورنسا، نجح في أن يصبح اسما معروفا عالميا ومحبوبا ومحترما من الجميع".

وقالت الدار في منشورها إن إرث كافالي سيعيش من خلال إبداعه وحبه للطبيعة وعائلته.

وكان كافالي أحد أشهر المصممين الإيطاليين، وبدأ شهرته مع بداية السبعينيات بسبب تصميماته الغريبة واستخدامه للفراء والريش والجينز الباهت.

وتوفي روبرتو كافالي في مدينة فلورنسا التي ولد فيها، وكان لديه شغف بالموضة منذ طفولته وهو ينحدر من عائلة معروفة بالفن والإبداع.