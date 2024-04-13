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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: علاج 573 ألف مواطن مجانا عبر 500 قافلة في 3 أشهر

وزارة الصحة والسكان
وزارة الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان لـ 573 ألفا و814 مواطنا، من خلال 500 قافلة طبية، تم تنفيذها منذ بداية شهر يناير 2024 وحتى نهاية شهر مارس الماضي، لتيسير حصول المواطنين على الخدمات الطبية بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء 104 آلاف و559 تحليلًا معمليًا وأشعة، إلى جانب تحويل 4 آلاف و45 حالة للمستشفيات، لاستصدار قرارات على نفقة الدولة من المجالس الطبية المتخصصة، وإجراء الجراحات اللازمة.

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وأكد «عبدالغفار» حرص الوزارة على استمرار تنظيم القوافل الطبية بجميع محافظات الجمهورية، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، بتكثيف تقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، منوهاً إلى تمركز القوافل الطبية بــ 25 منطقة في أماكن تجمعات المواطنين بالمحافظات خلال عيد الفطر المبارك، ونشرها بالتفصيل عبر الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ومن جانبه، أشار الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية، إلى أن هذه القوافل تهدف إلى التيسير على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 31 ألفا و950 مواطناً بمحافظة أسوان، و30 ألف و 804 مواطنين بأسيوط، و36 ألفا و302 مواطنًا بمحافظة الإسكندرية، و15 الفاً و655 مواطناً بمحافظة الإسماعيلية، و9 آلاف و320 مواطناً بالأقصر، و4 آلاف و626 مواطنًا بالبحر الأحمر، و28 ألفا و448 مواطناً بالبحيرة، و36 ألفا و880 مواطنًا بالجيزة، و21 ألفاً و519 مواطناً بالدقهلية، و8 آلاف و123 مواطناً بالسويس، و47 ألفا و582 مواطناً بالشرقية، و24 ألفاً و520 مواطناً بالغربية، و26 ألفاً و152 مواطنا بالفيوم، و22 ألفاً و848 مواطناً بالقاهرة.

وتابع «غباشي» أنه تم تقديم الخدمة الصحية أيضاً لـ29 ألفاً و931 مواطناً بالقليوبية، و26 ألفاً و327 مواطنًا بالمنوفية، و33 ألفا و803 مواطنًا بالمنيا، و8 آلاف و757 مواطناً بالوادي الجديد، و34 ألفا و519 مواطناً ببني سويف، و5 آلاف و21 مواطنا بجنوب سيناء، و23 ألفاً و726 مواطناً بدمياط، و22 ألفاً و934 مواطناً بسوهاج، و439 مواطنا بشمال سيناء، و15 ألفاً و115 مواطنًا بقنا، و18 ألفاً و933 مواطناً بكفر الشيخ، كما تم الكشف الطبي على 9 آلاف و580 مواطنًا بمطروح.

الصحة قافلة طبية الخدمات العلاجية مارس المواطنين

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