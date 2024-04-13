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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تحصين 160 ألف رأس ماشية لمجابهة أمراض الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالمنيا

تحصين رؤوس ماشيه
تحصين رؤوس ماشيه

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي ، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للوقاية من أمراض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع للحفاظ على الثروة الحيوانية.

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واستعرض الدكتور فتحى عبد العال مدير مديرية الطب البيطري جهود المديرية فى تنفيذ أعمال الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتسمم الدموى في الفترة من ١٩ مارس الماضى وحتى الأسبوع الماضى من شهر إبريل،حيث تم تحصين ١٦٠ الف رأس ماشية وترقيم وتسجيل ٢٧٨٩ رأس ماشية عن طريق١٢٠ لجنة فرعية و٤ لجان مركزية، فضلا عن تنظيم زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ، وتم عقد ٨٥ ندوة وجولة إرشادية وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأهمية التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات وتقليل الخسائر الناتجة.

وأضاف أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم لتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين على الحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين بما يحقق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.
 

الثروة الحيوانية الحمى القلاعية والوادي المتصدع الحملة القومية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا أمراض الحمى القلاعية الوادى المتصدع تلبية احتياجات السوق مدير مديرية الطب البيطري

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