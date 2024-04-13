النار ولعت في العريس والعروسة .. تفاصيل مأساوية من حريق حفل زفاف في المنيا

أصيب عريس وعروسة بحروق إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس التابعة لمركز أبو قرقاص جنوب المنيا والذي أسفر عن إصابة 53 شخصًا وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج والاسعافات.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى الموقع واستطاعت السيطرة على الحريق واخماده ومنع امتداده إلى المنازل المجاورة وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار المعمل الجنائي وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وقال شهود العيان أن الأسطوانة كانت تستخدم لعمل المشروبات للمعازيم بجوار المنزل وحدث بها تسريب وانفجرت فجأة ليصاب جميع من كانوا حولها ويتم نقلهم إلى ثلاثة مستشفيات.



وفي نفس السياق كلف اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ بتفقد حالة مصابي حادث انفجار أسطوانة بوتاجاز بقرية منسافيس التابعة لمركز أبوقرقاص والذي أسفر الحادث عن إصابة 53 مواطنا بإصابات خفيفة إلى متوسطة حيث تم نقل المصابين على الفور للمستشفيات وخروج أعداد كبيرة منهم عقب تلقي العلاج والإسعافات الطبية اللازمة .

فقد تلقت غرفة عمليات المحافظة إخطارا يفيد بنشوب حريق نتيجة انفجار أسطوانة بوتاجاز أثناء حفل عرس بقرية منسافيس الطريق الزراعي شمال مسجد النور مركز أبوقرقاص مما أسفر عن إصابة 53 مصابا تم نقلهم إلي مستشفى أبوقرقاص المركزي و مستشفي المنيا العام ، كما تم نقل بعض المصابين إلي مستشفي المنيا الجامعي .