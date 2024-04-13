جدول الأفلام.. التفاصيل الكاملة لأسبوع سينما المرأة في عمان

تشارك هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالتعاون مع الهيئة الملكية الأردنية للأفلام والشركاء في الدورة الثانية عشرة من اسبوع فيلم المرأة يوم الإثنين 15 ابريل 2024.

تحت شجرة الليمون

نور الأسود، 10 دقائق، وثائقي، بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، فلسطين وقطر، 2020. عن امرأة فلسطينية في المنفى تجلس تحت ظل شجرة ليمون، وتسترجع ذكرياتها عن حياتها السابقة في وطنها الأم.



ما تريده ولاء

كريستي غارلاند، 89 دقيقة، وثائقي، بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، كندا والدنمارك، 2018، عندما نشأت ولاء في مخيم للاجئين في الضفة الغربية، بينما كانت والدتها في السجن، وهي عازمة على اجتياز التدريب الأساسي لتصبح واحدة من النساء القلائل في قوات الأمن الفلسطينية – وهو أمر ليس بالسهل بالنسبة لفتاة تخرق جميع القواعد. يتبع الفيلم ولاء من عمر 15 إلى 21 عاماً، من وجهة نظر حميمية تعرض طاقة الشخصية المركزية الغزيرة، وتروي قصة امرأة شابة تتغلب على عقبات هائلة، وتتعلم القواعد التي يجب كسرها واتباعها، ودحض التوقعات السلبية من محيطها والعالم ككل.



مش زيّهم

نادية فارس، 86 دقيقة، وثائقي، بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، سويسرا، 2023، تدور أحداثه عن ثلاثة أجيال من النساء يتمردن على المحظورات الأبوية. في هذه الرسالة السينمائية، تشيد المخرجة السويسرية المصرية نادية فارس بوالدها، حيث تروي 75 عاماً من نضالات المرأة في مصر، بلد والدها، وفي سويسرا، بلد والدتها، حيث نشأت. تستكشف تأثير التقاليد الأبوية في الشرق والغرب، وتكشف عنها كصور معكوسة.



التهويدة

ألاودا رويز دي أزوا، 104 دقائق، دراما، بالإسبانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إسبانيا، 2022.

تدور أحداث الفيلم حول أمايا التي تعود بعد الولادة إلى منزل والديها بسبب غياب شريكها. وتتعمق الحبكة في تأقلمها وتجاربها كأم جديدة ضمن الإطار الأسري والمجتمعي.



خط الانطلاق

أياكو إيمامورا، 112 دقيقة، وثائقي، باليابانية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، اليابان، 2016.

3,824 كيلومتراً في 57 يوماً: في صيف عام 2015، بدأت المخرجة أياكو إيمامورا، التي ولدت صماء، رحلة بالدراجة عبر اليابان. كان هذا بالنسبة لها تحدياً جسدياً، وتجربة في التواصل. بعد أن شعرت بالإحباط عند التواصل مع الأشخاص المستمعين، قررت مواجهة المشكلة بشكل مباشر، ولم تستكشف خلال رحلة فيلمها الوثائقي بلدها فحسب، بل نفسها أيضاً.



الأسوياء

إلي ون، 21 دقيقة، وثائقي، بالإنجليزية مع ترجمة إلى العربية، الولايات المتحدة، 2020.

ويتبع The Missfits فريق هندسة روبوتات مكون من فتيات مقره في سان فرانسيسكو يقتحم مجال الهندسة الذي يهيمن عليه الذكور. يصمم الفريق على أن يُظهر للفتيات الأخريات أن مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات ممتع ومجزي للغاية، وستكون الروبوتات هي الإثبات. يتتبع الفيلم الوثائقي عضوات فريق The Missfits وهن يواجهن آلام النمو ويبنين الروبوت الخاص بهن ويسافرن للمشاركة في المسابقات. يتكون الفريق المتنوع من عشرين فتاة من المدارس الثانوية في جميع أنحاء منطقة خليج سان فرانسيسكو وتتراوح أعمارهن بين خمسة عشر وثمانية عشر عاماً، ويأتين من خلفيات متنوعة. معاً، كفريق متكامل، يقمن ببناء شخصيات بعضهن البعض ويتعلمن احتضان هوياتهن الخاصة.



قلب ميزكيت

آنا لورا كالديرون، 80 دقيقة، دراما، بالإسبانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، المكسيك، 2019.

يحكى قصة لوسيا، فتاة يوريمية من شمال المكسيك، تحلم بشفاء قلب والدها المكسور من خلال العزف على القيثارة، التي لا يعزف عليها تقليدياً في مجتمعها أحد سوى الرجال.





الساعة الثامنة والنصف مساءً ترفيه

ماري كاستيل مينشن شا، 110 دقائق، دراما وسيرة ذاتية، بالفرنسية مع ترجمة إلى الإنجليزية، فرنسا، 2022.

يحكي الفيلم القصة الحقيقية لزهية الزيواني، وهي موسيقية موهوبة تبلغ من العمر 17 عاماً وتحلم بأن تصبح قائدة فرقة موسيقية. على الرغم من التحديات التي تواجهها كامرأة وابنة مهاجرين جزائريين ينحدران من خلفية الطبقة العاملة، فإنها تسعى جاهدة لجعل الموسيقى السمفونية في متناول الجميع. أنشأت زاهية أوركسترا ديفيرتيمونتو المتنوعة ثقافياً في حي المهاجرين الباريسيين، وهي تقودها حتى يومنا هذا.



لا ماتاموروس

دلفينا فيدال، 60 دقيقة، وثائقي، بالإسبانية مع ترجمة إلى الإنجليزية، بنما، 2017.

يروي الفيلم قصة حياة مارتا ماتاموروس التي تحولت من خياطة إلى زعيمة نقابية دولية مشهورة، وكرست حياتها للدفاع عن حقوق النساء والعمال البنميين. خلال رحلتها في النضال تعرضت ماتاموروس إلى الاضطهاد والسجن، لكن جهودها أسفرت في النهاية عن انتصارات مهمة.



المرأة التي تقف خلف فنان الوشم

لورين سفيلا فوستينو، 45 دقيقة، وثائقي، بالفيليبينية/التاغالوغية مع ترجمة إلى الإنجليزية، الفيليبين، 2011.

يغوص فيلم"أنج باباي سا ليكود نغ مامباباتوك" في حياة فانغ أود، فنانة الوشم الشهيرة التي تبلغ من العمر 92 عاماً من كالينجا. ويستكشف فنها وتأملاتها الشخصية في خيارات حياتها، ودورها كرمز ثقافي.





ملكة كرة السلة

بين براودفوت، 22 دقيقة، وثائقي، بالإنجليزية مع ترجمة إلى العربية، الولايات المتحدة، 2021.

تتأمل لوسيا هاريس الفترة التي قضتها كنجمة كرة سلة جامعية، حيث فازت هي وفريقها، جامعة ولاية دلتا، بثلاث بطولات وطنية، وفازت بالميدالية الفضية مع فريق كرة السلة الوطني للسيدات في الولايات المتحدة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية لعام 1976. انتهت مسيرتها الرياضية بعد تخرجها، حيث لم يتم تأسيس الرابطة الوطنية لكرة السلة للسيدات حتى عام 1996. أتيحت لها فرصة فريدة للتجربة مع فريق نيو أورليانز جاز (الفريق الذي أصبح لاحقا يوتا جاز) من الدوري الاميركي للمحترفين، لكنها رفضتها، مفضلة التركيز على تكوين أسرة، إلا أنها ستعود بعد ذلك إلى جامعة ولاية دلتا كمدربة رئيسية لفريقهم النسائي.



شاحنة

ديكلان ريكس، 96 دقيقة، دراما رياضية، بالإيرلندية مع ترجمة إلى العربية والإنجليزية، إيرلندا، 2022.

الفيلم يحكي قصة درامية معاصرة تدور أحداثها على سواحل كيري في عالم سباقات Naomhóg المعروف بقساوته.



السبت 20 نيسان 2024 - الساعة السادسة مساءً- لا يزال هناك غد



باولا كورتيليسي، 118 دقائق، دراما، بالإيطالية مع ترجمة إلى الإنجليزية، إيطاليا، 2023.

فيلم درامي كوميدي تدور أحداثه في إيطاليا في الأربعينيات من القرن العشرين، حيث تكسر ديليا الأنماط العائلية التقليدية وتطمح إلى مستقبل مختلف، بعد تلقيها رسالة غامضة تدفعها إلى عكس الأدوار بين الجنسين.



وداعاً جوليا

محمد كردفاني، 120 دقيقة، دراما، بالعربية مع ترجمة إلى الإنجليزية، السودان ومصر وفرنسا والسعودية والسويد، 2023.

بعد أن دمرتها مشاعر الذنب عقب التستر على جريمة قتل، تحاول منى – وهي مغنية متقاعدة من شمال السودان تعيش زواجا متوترا – تحاول أن تصلح الأمر من خلال استضافة أرملة القتيل جوليا وابنها دانيال من جنوب السودان، في منزلها. تعجز منى عن الاعتراف بخطئها لجوليا، فتقرر ترك الماضي وراءها والتكيف مع الوضع الراهن الجديد، غير مدركة أن الاضطرابات في البلاد قد تجد طريقها إلى منزلها وتضعها وجهاً لوجه مع خطاياها.

