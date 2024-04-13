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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بيتي كان هيتخرب والعربية ولعت.. حكاية البلوجرز سارة ومحمد وسر غلق القنوات

البلوجر
البلوجر

أثارت أزمة البلوجر سارة ومحمد اهتمام رواد السوشيال ميديا فى الساعات الماضية.. فما القصة؟.

سارة ومحمد زوجان اتجها لمجال السوشيال ميديا وعمل فيديوهات على مختلف المنصات حول الأكل وتقييمه في أشهر المطاعم المصرية هو ما يعرف بـ “الفوود بلوجر”.

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ويحصدا أموالا كثيرة من المطاعم مقابل الدعاية لها وهو ما دفع عدد من جمهور السوشيال ميديا للغيرة منهم وحسد الزوجين.

وقالت البلوجر سارة  تعرضنا خلال الفترة الأخيرة للعديد من الخلافات والمشاكل ولكن بعد ما قفلت القناة والوسشيال ميديا الدنيا هديت .

سارة ومحمد
سارة ومحمد

أوضحت أن زوجها محمد ترك البيت قبل العيد ب 3 أيام ، وقبل الوقفة بيوم أصيب بنوبة ترجيع شديدة وسخونية واضطرا للذهاب سريعا للمستشفى، وهما فى الطريق للمستشفى العربية ولعت وخرج منها دخان وعند الوصول للمستشفى كشف الأطباء علي البلوجر محمد وكان التشخيص نزلة معوية حادة وبعدها اكتشف ارتفاع فى الكوليسترول.

أكدت البلوجر سارة قائلة بيتي كان هيتخرب وكل اللى حصل بسبب الحسد لأن بعد غلق القنوات الدنيا هديت ورجعت الأمور بينها وبين زوجها لحياتها الطبيعية لكن ياريت الناس تعرف أن السوشيال ميديا مش مصدر دخلنا الوحيد وكل اللى بنعمله مجرد عرض أكل احنا مش بنرقص مثل بعض البلوجر.

البلوجر البلوجر سارة وحمد البلوجر سارة نزلة معوية قصة البلوجر سارة

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