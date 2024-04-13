محافظ الغربية يوجه بعمل حملة مكبرة للنظافة ورفع الإشغالات

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية باستكمال جولاته المفاجئة والمستمرة لليوم الرابع على التوالي لمتابعة جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة.

قام المحافظ بجولة مسائية مفاجئة على طريق طنطا كفر الشيخ الدولي موجها بشن حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة اشغالات الكافيهات والمقاهي التي تتعدي على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة بالاضافة الى ازالة التعديات على الاراضي الزراعية بالطريق من خلال التنسيق بين مركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة قطور.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.

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