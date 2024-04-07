جامعة طنطا: فتح تحقيق في واقعة تمزيق جسد طالب على يد زملائه..صور

أصدر الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، توجيهاته العاجلة إلي الدكتور مجدي وكوك القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية بفتح تحقيق عاجل في واقعة الاعتداء علي طالب وتمزيق جسده بواسطة أداة حادة علي يد زملائه لاعتراضه علي محاولة سرقة موبايل فتاة ومقتنياتها.

كما وجه رئيس جامعة طنطا بمجازاة المتهمين مرتكبي واقعة الاعتداء والبلطجة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت سيطرت حالة من الصدمة على الأسر والعائلات والطلاب والطالبات عقب واقعة الاعتداء على طالب جامعي حال دفاعه عن زميلته عقب محاولة سرقة موبايلها ومقتنياتها بمنطقة مجمع الكافتيريات مما أسفر عن إصابته بطعنات نافذة ونقل علي أثرها إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي.

كما صرح حسن داود والد الطالب المصاب في مشاجرة داخل مجمع كليات سبرباي بجامعة طنطا اليوم بأن ابنه مجني عليه في واقعة انقاذ فتاة زميلته بعدما تعرضت لواقعة سرقه موبايلها علي أيدي أحد زملائها .

و أضاف "أطالب بتحقيق القصاص وبطالب وسرعه إلقاء القبض المعتدين علي ابني " .





و أفاد التقرير الطبي بأنه تعرض لأربع طعنات بالصدر و الطعنات وجسده وحالة وعمه صحيه مفاجئة وجعلته طريح الفراش .

وكان طالب في العقد الثالث من العمر، بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بعدة جروح قطعية متفرقة، علي يد آخرين، حال تواجدهم داخل مجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، بمدينة طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقله إلى مستشفى طنطا الجامعي، الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة.

وكان مستشفى طنطا الجامعي أستقبل طالب يدعي فارس حسن داود، ومقيد بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، مصاب بعدة جروح قطعية متفرقة، بعد وصلة عتاب تطورت الي مشاجرة، بينه وبين طلاب آخرين ، قاموا علي أثرها باستخراج سلاح أبيض «كاتر» من طيات ملابسهم، حال تواجدهم داخل الحرم الجامعي، بمجمع الكليات بمنطقة سيبرباي، واحدثوا ما به من إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 9067 جنح لسنة 2024 مركز طنطا واخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.

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