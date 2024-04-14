عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرسان جدد لصحافة الملايين.. «صباح البلد» يستعرض مقال الكاتبة إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح رئيس
إلهام أبو الفتح رئيس شبكة قنوات ومواقع صدى البلد

استعرض برنامج «صباح البلد» على قناة “صدى البلد”، مقال «لحظة صدق» للكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح، مدير تحرير جريدة “الأخبار” ورئيس شبكة قنوات ومواقع «صدى البلد»، تحت عنوان «فرسان جدد لصحافة الملايين».

تغييرات جديدة في القيادات الصحفية تتواكب مع مرحلة جديدة وعهد جديد، أهنئ جميع الزملاء في كل المؤسسات الصحفية وهم جميعا قامات كبيرة في عالم الصحافة، ولكن هذه المرة أخص مؤسستي مؤسسة أخبار اليوم. 

فتولي وجوه شابة لها تاريخ صحفي محترم يضخ دماء جديدة في المؤسسة،  هم أربع فرسان عليهم ان يحملوا الراية لينطلقوا بمؤسسة أخبار اليوم لتعود كما عهدناها دائما صحافة الملايين سواء عبر الإنترنت او الصحف الورقية.


الفرسان الجدد هم إسلام عفيفي رئيسا لمجلس الإدارة والدكتور أسامة السعيد رئيسا لتحرير الأخبار ومصطفى عبده رئيسا لتحرير البوابة ومحمود بسيوني رئيسا لتحرير أخبار اليوم. 


الصديق إسلام عفيفي،  عشرة عمر، أتابعه عن كسب منذ كان مندوب أخبار اليوم في وزارة الثقافة، سافرنا كثيرا في رحلات عمل وأعلم كم هو دؤوب ومهني، وهو صحفي متميز قبل أن يصبح رئيس تحرير أخبار النجوم، وقبل أن يتولي رئاسة مجلس الإدارة، ننتظر منه الكثير لإصلاح الأحوال والهياكل الإدارية والمالية بدارنا، أما الدكتور أسامه السعيد رئيس تحرير الأخبار فهو بمثابة ابن لي، منذ بداية التحاقه بجريدة الأخبار، كان يتدرب معي في قسم التحقيقات، وطلبت تعينه من الأستاذ جلال دويدار  - يرحمه الله -  أسامه أثبت تميزه ، وتابعت نجاحه بسعادة كبيرة،بدأ حياته بقسم التحقيقات ثم البرلمان وبعدها النشاط الرئاسى حصل علي الدكتوراة بجانب نشاطه الأدبى. 

 

الزميل مصطفى عبده رئيس تحرير البوابة الإلكترونية صحفى، نشط صاحب الأخلاق العالية تخصص في التعليم وكان مسئولا عن صفحة التعليم المتميزة بالأخبار. 

والحقيقة أشيد بمقال الزميل عمرو الخياط في أخبار اليوم أمس الذي يسلم فيه الراية لواحد من أبناءه كان يوليه كل الرعاية هو محمود بسيوني، الذي أعلم أنه صحفي متميز وله خبرة إعلامية اتمني له التوفيق من قلبي وان يكون خير خلف لخير سلف، عمرو الخياط الذي أضاف الكثير لاخبار اليوم وحافظ عليها  كصحيفة متميزة، تحياتي له وللزميل خالد ميري رئيس تحرير الاخبار السابق، فهو عشرة عمر وصاحب أسلوب متميز ورشيق، كان جديرا بعضوية مجلس نقابة الصحفيين، يقف مع الزملاء عند اي مشكلة، ويملك رصيدا من الانفرادات الصحفية وشبكة علاقات قوية.

وتحياتي للزميل محمد البهنساوي رئيس بوابة أخبار اليوم السابق أتمني لهم جميعا النجاح في خطواتهم القادمة، والشكر لكل الزملاء علي المظهر الحضاري الذي شاهدناه في التسليم والتسلم والذي يعكس المودة وروح الاسرة الواحدة  وهو ماتعودنا عليه في مؤسسة أخبار اليوم. 

ألف مبروك للفرسان الجدد في صحافة الملايين تمنياتي بالنجاح والتوفيق.

إلهام أبو الفتح مقال لحظة صدق صدى البلد صحافه المؤسسات الصحفية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سبب وفاة شيرين سيف النصر.. انقذ نفسك وعالج المرض في بدايته

بالأسماء.. مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين في حادث تصادم بجنوب سيناء

600 جنيه الآن|تراجع غير متوقع بأسعار الذهب بعد قفزة جنونية وعيار21 مفاجأة

تسبب فى وفاة الملايين آخرهم شيرين سيف النصر .. كيف تحمى نفسك من هذا المرض

رسميًا من اليوم.. ارتفاع أسعار السجائر

أقل من المبادرة.. تراجع كبير في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

مجلس الوزراء: المجال الجوي المصري يعمل بشكل طبيعي دون توقف

الصيف السبب.. عودة تخفيف الأحمال وانقطاع الكهرباء ساعتين يوميا

ترشيحاتنا

مصر للطيران تعلن عودة رحلاتها إلى الأردن والعراق ولبنان

بن جفير يدعو لتوجيه ضربة ساحقة لإيران على الفور

5 جنيهات إضافية.. زيادة جديدة في أسعار السجائر اليوم

رد قوي من أمريكا بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل.. ماذا يحدث؟

خبير علاقات دولية يوضح الجهود المصرية منذ بداية الأزمة الفلسطينية

قرارات عاجلة بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس.. تفاصيل رسمية الآن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعار خرافية .. إطلالات الفنانات بالعيد تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سجل خالٍ من الهزائم|هل يداوي ليفربول جراحه الأوروبية أمام كريستال بالاس.. وأرقام مميزة لـ«صلاح»

طريقة عمل الحواوشي بالعيش الأبيض

أعراض الإصابة بمرض خطير من تناول الرنجة الفاسدة

فيديو

كان نفسي يعجب الناس.. آيتن عامر تعلق على جدل "زوجة واحدة لا تكفي"

وليد سعد يتصدر التريند بأغنية "اللي فارق فارق"

الغش مزاج الأمريكيين .. القهوة المخلوطة بالبازلاء ونوى البلح تحقق إقبالا حول العالم

شيرين سيف النصر تكشف في تسجيل صوتي كواليس "من الذي لا يحب فاطمة"|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ