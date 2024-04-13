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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

صدى البلد

تغييرات جديدة في القيادات الصحفية تتواكب مع مرحلة جديدة وعهد جديد، أهنئ جميع الزملاء في كل المؤسسات الصحفية وهم جميعا قامات كبيرة في عالم الصحافة، ولكن هذه المرة أخص مؤسستي مؤسسة أخبار اليوم. 


فتولي وجوه شابة لها تاريخ صحفي محترم يضخ دماء جديدة في المؤسسة،  هم أربع فرسان عليهم ان يحملوا الراية لينطلقوا بمؤسسة أخبار اليوم لتعود كما عهدناها دائما صحافة الملايين سواء عبر الإنترنت او الصحف الورقية.


الفرسان الجدد هم إسلام عفيفي رئيسا لمجلس الإدارة والدكتور أسامة السعيد رئيسا لتحرير الأخبار ومصطفي عبده رئيسا لتحرير البوابة ومحمود بسيوني رئيسا لتحرير أخبار اليوم. 


الصديق إسلام عفيفي،  عشرة عمر، أتابعه عن كسب منذ كان مندوب أخبار اليوم في وزارة الثقافة، سافرنا كثيرا في رحلات عمل وأعلم كم هو دؤوب ومهني، وهو صحفي متميز قبل أن يصبح رئيس تحرير أخبار النجوم، وقبل أن يتولي رئاسة مجلس الإدارة، ننتظر منه الكثير لإصلاح الأحوال والهياكل الإدارية والمالية بدارنا، أما الدكتور أسامه السعيد رئيس تحرير الأخبار فهو بمثابة ابن لي، منذ بداية التحاقه بجريدة الأخبار، كان يتدرب معي في قسم التحقيقات، وطلبت تعينه من الأستاذ جلال دويدار  - يرحمه الله -  أسامه أثبت تميزه ، وتابعت نجاحه بسعادة كبيرة،بدأ حياته بقسم التحقيقات ثم البرلمان وبعدها النشاط الرئاسى حصل علي الدكتوراة بجانب نشاطه الأدبى. 

الزميل مصطفى عبده رئيس تحرير البوابة الإلكترونية صحفى، نشط صاحب الأخلاق العالية تخصص في التعليم وكان مسئولا عن صفحة التعليم المتميزة بالأخبار. 

والحقيقة أشيد بمقال الزميل عمرو الخياط في أخبار اليوم أمس الذي يسلم فيه الراية لواحد من أبناءه كان يوليه كل الرعاية هو محمود بسيوني، الذي أعلم أنه صحفي متميز وله خبرة إعلامية اتمني له التوفيق من قلبي وان يكون خير خلف لخير سلف، عمرو الخياط الذي أضاف الكثير لاخبار اليوم وحافظ عليها  كصحيفة متميزة، تحياتي له وللزميل خالد ميري رئيس تحرير الاخبار السابق، فهو عشرة عمر وصاحب أسلوب متميز ورشيق، كان جديرا بعضوية مجلس نقابة الصحفيين، يقف مع الزملاء عند اي مشكلة، ويملك رصيدا من الانفرادات الصحفية وشبكة علاقات قوية.

وتحياتي للزميل محمد البهنساوي رئيس بوابة أخبار اليوم السابق أتمني لهم جميعا النجاح في خطواتهم القادمة، والشكر لكل الزملاء علي المظهر الحضاري الذي شاهدناه في التسليم والتسلم والذي يعكس المودة وروح الاسرة الواحدة  وهو ماتعودنا عليه في مؤسسة أخبار اليوم. 

ألف مبروك للفرسان الجدد في صحافة الملايين تمنياتي بالنجاح والتوفيق.

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