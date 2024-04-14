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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانيات جبارة .. تسريبات جديدة حول ساعة Galaxy Watch 7 الذكية

صدى البلد

تعد الساعات الذكية من الأكسسوارات التي يفضل الكثيرين القيام باقتناؤها، ولكن مع وجود العديد من الخيارات، قد  يصعب العثور على الخيار المناسب  تعد ساعة  Galaxy Watch 7 الذكية من ضمن أفضل الساعات ذات الإمكانيات المميزة التي يمكن القيام بإقتناءها.

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على الجانب الآخر من المقرر وفقا لموقع “  androidpolice ” أن تنطلق فعاليات “Galaxy Unpacked” بشركة سامسونج في شهر يوليو القادم .

 ومن المتوقع أن يتم الأعلان عن سلسلة Galaxy Watch 7 وذلك خلال الحدث وإطلاق جيل جديد أيضا من الهواتف القابلة للطي، وذلك مع الخاتم الذكي Galaxy Ring.

وتم رصد ساعة" Galaxy Watch 7 الذكية “بمنصة” Bluetooth SIG "وذلك بنموذج رقم SM-L305U،  كما تدعم  الساعة الذكية لتقنية البلوتوث 5.3 ودعم الإتصال بشبكات LTE.

وأشارت التسريبات إلى أن “ساعة Galaxy Watch 7 الذكية” تأتي بسعة تخزين 32 جيجا بايت، وهي سعة مضاعفة لإصدار سامسونج السابق ويذكر أن التسريبات التي قد نشرت الشهر الماضي قد تم الكشِف فيها عن خطط سامسونج للقيام بإطلاق 3 إصدارات من سلسلة Galaxy Watch 7، ومن المتوقع أن تستمر التسريبات لكشف مزيد من التفاصيل حتى الإعلان الرسمي.

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