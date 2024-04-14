خبير تكنولوجي: زيادة استخدام إنترنت الموبايل في رمضان 2024 بنسبة 41%

قال المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات، إن فيديوهات المقاطع القصيرة هي الأكثر مشاهدة على الإنترنت، فهي تعد الأسرع انتشارًا في توصيل المعلومة وتحقيق نسبة مبيعات كبيرة من خلالها.



وأضاف “طارق” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخيريا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الأحد، أن نسبة استخدام الإنترنت زادت بنسبة 41% في رمضان 2024 عن رمضان 2023.

وتابع المهندس أحمد طارق، خبير تكنولوجيا المعلومات أن مقاطع الفيديوهات القصيرة لها دور في انخفاض المبيعات لمواقع التسوق المعروفة نظرًا لقدرتها العالية على الانتشار والوصول للمستخدم.