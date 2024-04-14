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رئيس التحرير
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حوادث

أخر أيام اجازة العيد.. تعرف على الحالة المرورية بمحيط الكورنيش والحدائق العامة

صدى البلد

شهد اليوم الأحد آخر أيام اجازة عيد الفطر المبارك حالة من السيولة المرورية فى اغلب المحاور والطرق الرئيسية وشرح اللواء احمد هشام الخبير المروري حالة الطرق والشوارع في الساعات الاخيرة من اجازة عيد الفطر قبل عودة الموظفين الى اعمالهم والطلاب الى مدارسهم.

وقال اللواء احمد هشام، ان الادارة العامة للمرور كثفت من خدماتها المرورية على الطرق السريعة والصحراوية والزراعية تزامنًا مع عودة المواطنين المقيمين في القاهرة الكبرى والمدن الساحلية، حيث تم تعزيز تلك الطرق بمجموعات الدراجات البخارية وسيارات الإغاثة الفورية وسيارات الدفع الرباعي والأكمنة الثابتة والمتحركة والضغط للتأكد من التزام قائدي السيارات بتعليمات وقواعد وآداب المرور.

وأضاف أنه تم تعزيز جميع المناطق التجارية بوسط المدينة وأماكن المتنزهات وأبرز الحدائق العامة والحدائق الخاصة، ودور السينما، وكذلك بالنسبة للملاهي والمنشآت الفندقية والمنشآت السياحية والمنشآت الأثرية، كما تم توجيه خدمات مرورية مكثفة لمنع الانتظار الخاطئ الممنوع لقائدي السيارات، وتوجيههم إلى ساحات الانتظار البديلة.

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وأشار الخبير المروري إلى أنه تم تعزيز الخدمات المرورية أيضا بالطرق السريعة داخل القاهرة الكبرى لمتابعة الحالة المرورية والتأكد من التزام قائدي السيارات بالسرعة المحددة.

ومنذ الصباح الباكر، ظهرت حالة من الانتظام المروري على جميع المحاور والميادين والطرق الرئيسية، إلا أنه من المتوقع خلال الساعات القليلة القادمة بدء ظهور كثافات متحركة في أماكن المتنزهات، وتم تعزيزها بخدمات مرورية مكثفة سواء بالنسبة للميادين أو الطرق المؤدية لتلك المتنزهات، كما تم تعزيز الخدمات بطريق الكورنيش بالكامل، ومناطق وسط المدينة ودور السينما، حتى لا تسبب أي مواقف عشوائية تأثر على الحركة المرورية.

وتابع اللواء أحمد هشام أنه تم تعزيز جميع مناطق الأعمال بخدمات مرورية وسط ملاحظة مشددة للحالة المرورية بهدف تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري.

اخر ايام اجازة العيد الكورنيش الحالة المرورية الحدائق العامة عيد الفطر

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