بوريل يدعو إلى اجتماع استثنائي لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي لبحث الهجمات الإيرانية

دعا منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل لعقد اجتماع استثنائي لدول الاتحاد الأوروبي الثلاثاء القادم على خلفية الهجمات الإيرانية.

وأضاف بوريل أن هدف التكتل هو "المساهمة في خفض التصعيد وتحقيق الأمن في منطقة الشرق الأوسط".

وللمرة الأولى في تاريخ الجمهورية الإسلامية، هاجمت إيران بشكل مباشر إسرائيل عدوها اللدود.

وطبقا للجيش الإسرائيلي، تم إطلاق أكثر من 300 طائرة بدون طيار وصواريخ ، في الهجوم واسع النطاق.

وأضاف أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، بينما كانت لا تزال خارج حدود إسرائيل.

ولم يسقط سوى عدد قليل من الصواريخ على الأراضي الإسرائيلية ولم تقع إصابات أو أضرار جسيمة.