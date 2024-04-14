هو اللي عصبني.. ضربة سـ.كين عقاب رجل بعد خناقة مع زوجته بأوسيم

لحظة عصبية و مقصدش أعوره كده.. كلمات بسيطة أدلت بها ربة منزل بعد شروعها في قـ.تل زوجها بمنطقة بشتيل في مدينة أوسيم إثر مشاجرة نشبت بينهما فتعدت عليه بسلاح ابيض ما أدى لاصابته بجرح سطحي.

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من مستشفى اوسيم المركزي بوصول عامل مصاب بجرح بالصدر نتيجة التعدي بالة حادة، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص ان الزوجة وراء ارتكاب الواقعة بعد نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب خلافات اسرية.

اضافت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة ان الخلاف بين الزوجين دفع الزوجة لحمل سـ.كين المطبخ وسددت به ضربة خاطفة لزوجها ما ادى لاصابته بجرح في الصدر.

نقلت الزوجة زوجها الى المستشفى وتبين إصابته بجرح سطحي لم يمتد الى طعنة وتلقى العلاج وخرج من المستشفى حالته جيدة وتحفظت قوات الشرطة برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث اوسيم على الزوجة المتهمة التي اقرت بارتكابها الواقعة مع تأكيدها على عدم نيتها في قتل زوجها او ايذاءه انما تسبب خلاف بينهما في تعديها عليه قائلة:" هو اللي عصبني ومكنتش اقصد أؤذيه" لحين تقديمها الى النيابة العامة للتحقيق.