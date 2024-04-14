عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

هو اللي عصبني.. ضربة سـ.كين عقاب رجل بعد خناقة مع زوجته بأوسيم

صدى البلد

لحظة عصبية و مقصدش أعوره كده.. كلمات بسيطة أدلت بها ربة منزل بعد شروعها في قـ.تل زوجها بمنطقة بشتيل في مدينة أوسيم إثر  مشاجرة نشبت بينهما فتعدت عليه بسلاح ابيض ما أدى لاصابته بجرح سطحي. 

تلقت مديرية امن الجيزة اخطارا من مستشفى اوسيم المركزي بوصول عامل مصاب بجرح بالصدر نتيجة التعدي بالة حادة، انتقلت على الفور قوات الامن وتبين من الفحص ان الزوجة وراء ارتكاب الواقعة بعد نشوب مشادة كلامية بينها وبين زوجها بسبب خلافات اسرية. 

 

txt

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

txt

آخر أيام إجازة العيد.. تعرف على الحالة المرورية بمحيط الكورنيش والحدائق العامة

اضافت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث فرقة شمال الجيزة ان الخلاف بين الزوجين دفع الزوجة لحمل سـ.كين المطبخ وسددت به ضربة خاطفة لزوجها ما ادى لاصابته بجرح في الصدر. 

نقلت الزوجة زوجها الى المستشفى وتبين إصابته بجرح سطحي لم يمتد الى طعنة وتلقى العلاج وخرج من المستشفى حالته جيدة وتحفظت قوات الشرطة برئاسة المقدم مصطفى كمال رئيس مباحث اوسيم على الزوجة المتهمة التي اقرت بارتكابها الواقعة مع تأكيدها على عدم نيتها في قتل زوجها او ايذاءه انما تسبب خلاف بينهما في تعديها عليه قائلة:" هو اللي عصبني ومكنتش اقصد أؤذيه" لحين تقديمها الى النيابة العامة للتحقيق. 

اوسيم مشاجرة مديرية امن الجيزة مستشفى أوسيم المركزى النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أكذوبة سد النهضة.. خبير: الشعب الإثيوبي لم يستفد بقطرة مياه

بمساعدة السلطات المصرية.. سفر أول أفواج الناشرين المصريين للمشاركة بمعرض أربيل الدولي

أسعار اللحوم تفاجيء الجميع وهذا سعر الكيلو الآن في الأسواق.. تفاصيل

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

بعد انتهاء إجازة العيد.. موعد عودة تخفيف أحمال الكهرباء

سر وصية شيرين سيف النصر.. وماذا طلبت في عزائها؟.. فيديو

توصيل المعاش لحد البيت.. مزايا بالجملة لكبار السن بأمر السيسي

إعلام إسرائيلي: "صفقة سرية" أبرمتها إيران مع الولايات المتحدة

موضوعات متعلقة

آخر أيام إجازة العيد.. تعرف على الحالة المرورية بمحيط الكورنيش والحدائق العامة

جريمة العيد.. حبس المتهمين بقـ.تل شاب في معركة بكرداسة

إنقاذ أسرة من انهيار جزئي في عقار بميت عقبة

استغل سذاجتها.. ذئب كرداسة التهم جسد طالبة الاعدادي داخل شقته.. تفاصيل واعترافات

إصابة 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بأطفيح

إصابة 5 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بالصف

بحوزته أسلحة نارية وذخائر.. سقوط مسجل خطر في قبضة مباحث الجيزة

مأذون ينهي حياة صاحب سوبر ماركت بسبب خناقة بالوراق

ترشيحاتنا

ستنتج قنبلة نووية.. سمير فرج يفجر مفاجأة عن سر الهجوم الإيراني على إسرائيل

ملخص الهجوم الإيراني.. هل حققت المتفجرات الطائرة والصواريخ أهدافها؟

سائق أوبر المتهم بمحاولة خطف حبيبة الشماع أمام الجنايات.. غدا

وزيرا خارجية روسيا وإيران يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

في اتصال مع نظيره الإيراني.. وزير خارجية بريطانيا يندد بالهجوم على إسرائيل

الاتحاد الأوروبي يمنح مصر 27 مليون يورو لتنفيذ مشروع تعزيز الاستراتيجية القومية للسكان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند عدم النوم بشكل كافي؟

على البحر.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا | شاهد

حضن في الملعب|شرطة الآداب بإيران تدخل استاد كرة قدم والسبب لاعب شهير

ملابس رياضية.. ريم سامي تثير الجدل رفقة زوجها في إطلالة عبر إنستجرام|شاهد

فيديو

نخفف ولا نتقل؟ .. تعرف على حالة طقس اليوم

استقرار جميع الأعيرة.. تعرف على سعر الذهب في مصر الآن

صورة غريبة لها.. سر إصابة شيرين سيف النصر باكتئاب وسبب سفرها للأردن

ماذا قال شبيه مبارك بعد تصدره التريند في مصر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: فرسان جدد لصحافة الملايين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الفن والذكاء الاصطناعي – شراكة أم تنافس؟

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ