الرئيس الإيراني يعلن تحقيق العملية العسكرية ضد إسرائيل أهدافها |تفاصيل

علق الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الاثنين، على العملية العسكرية التي اطلقتها طهران بتجاه إسرائيل، والتي تمت بأكثر من 300 صاروخ وطائرة مسيرة.

وقال الرئيس الإيراني، إن العملية العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي نفذت بدقة عالية، وتم عرض فيها قوة الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيرة بشكل جيد.

وأضاف رئيسي أن العملية العسكرية الإيرانية استهدفت مراكز عسكرية إسرائيلية، وتمت بتنسيق كامل بين الميدان والدبلوماسية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أن إيران ووكلاؤها شنوا هجوما شمل 350 عملية إطلاق فيها 60 طنا من الرؤوس الحربية.