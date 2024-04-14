أمريكا بالأمم المتحدة: أفعال إيران تهدد أمن كل دول المنطقة

أكد نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة، أنه لدى مجلس الأمن الدولي التزام بألا يدع أفعال إيران تمضي دون رد.

وأضاف "سنتخذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران ويتعين على مجلس الأمن إدانة سلوكها"، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ«القاهرة الإخبارية».