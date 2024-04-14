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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

يجب ألا تفلت بفعلتها.. أمريكا من مجلس الأمن: أفعال إيران لا تهدد إسرائيل فحسب

مجلس الأمن
مجلس الأمن

حذرت البعثة الأمريكية لدى مجلس الأمن، اليوم الأحد، من أن تصرفات إيران تهدد الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.

وبدأ مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة جلسته الطارئة، التي تم الدعوة إليها بعد هجوم إيران غير المسبوق للطائرات بدون طيار والصواريخ على إسرائيل الليلة الماضية. وتمت الدعوة إلى الاجتماع بعد أن طلبت إسرائيل من المجلس إدانة الهجوم الإيراني وتصنيف الحرس الثوري الإسلامي كمنظمة إرهابية.

وقال نائب المندوبة الأمريكية إن "واشنطن لا تسعى إلى التصعيد وأفعالنا ذات طبيعة دفاعية محضة

وأكد أنه على المجلس ألا يسمح لإيران بالإفلات بفعلتها.

كما حذر من أن  أفعال إيران لا تهدد إسرائيل فحسب بل أمن دول أخرى في الشرق الأوسط.

وشددت البعثة الأمريكية على أنه سيتم اتخاذ تدابير إضافية لمحاسبة إيران.

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجلسة بتحذير من أن الشرق الأوسط "على حافة الهاوية".

وقال: "يواجه الناس في المنطقة خطرا حقيقيا يتمثل في صراع مدمر واسع النطاق".

وأضاف"الآن هو الوقت المناسب للتهدئة ولأقصى قدر من ضبط النفس."

وأضاف: "لقد حان الوقت للتراجع عن حافة الهاوية".

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