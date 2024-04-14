100 صاروخ.. إدارة بايدن تكشف عن نية إيران من الهجوم على إسرائيل

قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن أمريكا اتصلت بإيران عبر وسطاء سويسريين قبل هجومها على إسرائيل.

ووفقا لتقارير إعلامية، ذكرت الإدارة الأمريكية أن إيران لم تمنح تحذيرا قبل 72 ساعة من الهجوم ونيتها كانت تسجيل "مستوى عال من التدمير".

وقالت إنه في الهجوم الإيراني أمس وُجِد في الأجواء 100 صاروخ باليستي في نفس اللحظة؛ مشيرة إلى أن منظومة باتريوت أسقطت أمس صاروخا باليستيا فوق أربيل شمال العراق.

وأضافت إدارة بايدن أن "إسرائيل أوضحت لنا أنها لا تريد تصعيدا مع إيران لكنها تريد الدفاع عن نفسها".

وأكدت إدارة الرئيس الأمريكي دعمها لإسرائيل لكنها لن تكون جزءا من أي رد يستهدف إيران.

وذكرت الإدارة الأمريكية أن قادة مجموعة السبع بحثوا فرض عقوبات على إيران وتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية.

وقبل قليل، كشف المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في مؤتمر صحفي، عن عدد الصواريخ والطائرات بدون طيار الإيرانية التي أطلقت على إسرائيل في الهجوم الليلي حيث بلغت حوالي 350.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال هاجاري إن جميع المقذوفات كانت تحتوي على 60 طنا من المتفجرات، والتي "قد تسبب أضرارا جسيمة".

وأوضح هاجاري أنه: "في الساعات القليلة الماضية، أجرينا تقييمات وخططا معتمدة للدفاع والهجوم".

وزعم جيش الاحتلال أنه تم اسقاط جميع الطائرات بدون طيار وصواريخ كروز الإيرانية في الطريق؛ بينما وصلت العديد من الصواريخ الباليستية إلى المجال الجوي الإسرائيلي، لكنها تسببت في أضرار طفيفة فقط في البنية التحتية بقاعدة نيفاتيم الجوية.