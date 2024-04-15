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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي لنظيره التركي: واشنطن ستظل يقظة في مواجهة تحديات المنطقة

بلينكن وفيدان
بلينكن وفيدان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجرى اتصالا هاتفيا، الأحد، مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان تناول خلاله الجانبين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن بلينكن تحدث مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بشأن الهجوم الصارخ وغير المسبوق الذي شنته إيران ووكلاؤها يوم أمس على إسرائيل. 

وشكر بلينكن نظيرة التركي على مشاركته المستمرة لمنع المزيد من التصعيد في المنطقة. 

وأكد بلينكن، خلال الاتصال، مجددًا التزام الولايات المتحدة الصارم بأمن إسرائيل، مشددا على أن واشنطن ستظل يقظة في مواجهة جميع التهديدات.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي، إلى أن الولايات المتحدة لن تتردد في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية شعبها.

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