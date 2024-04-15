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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اتصالات مستمرة.. الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل مكالمة بلينكن وبن فرحان بشأن إيران

بلينكن وبن فرحان
بلينكن وبن فرحان

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا هاتفيا، الأحد، مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان تناول خلاله الجانبين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان لها عبر موقعها الرسمي، إن بلينكن تحدث مع نظيرة السعودي وتمت مناقشة الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران الليلة الماضية ضد إسرائيل. 

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية، فقد كرر بلينكن أنه في حين أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى التصعيد، فأنها ستواصل دعم الدفاع عن إسرائيل. 

واتفق الجانبان، خلال الاتصال، على أهمية الرد الدبلوماسي المنسق، كما تم الاتفاق على البقاء على اتصال وثيق بشأن هذه الجهود.

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