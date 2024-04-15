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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

واشنطن لا تسعى للتصعيد..وزير الدفاع الأمريكي يهاتف نظيره الإسرائيلي بشأن الهجوم الإيراني

وزير الدفاع الأمريكي
وزير الدفاع الأمريكي ونظيره الاسرائيلي

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، إنه تحدث هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي بشأن العملية الناجحة للدفاع عن بلاده ضد الهجمات الإيرانية.

وأكد أوستن أن واشنطن لا تسعى للتصعيد لكنها  ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة للدفاع عن إسرائيل ومواطنيها.

وفي وقت سابق من اليوم، تحدث رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، مع رئيس القيادة المركزية الأمريكية، مايكل إريك كوريلا، في وقت سابق اليوم الأحد، بعد الهجوم الإيراني بالصواريخ والطائرات بدون طيار الليلة الماضية على إسرائيل.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي،  في بيان له، إن هاليفي "أعرب عن تقديره الكبير لجهود الدفاع المشتركة لإحباط واعتراض الهجوم الإيراني على إسرائيل".

كما أخبر كوريلا أن "التعاون الوثيق بين الجيوش طوال الحرب أدى إلى إنشاء تحالف دفاعي قوي أثبت نفسه الليلة الماضية".

وكانت الولايات المتحدة من بين العديد من الدول التي اعترضت العديد من الطائرات بدون طيار الإيرانية البالغ عددها 170 طائرة متجهة نحو إسرائيل وسط هجوم الليلة الماضية.

وأضاف الجيش أن رئيس جيش الاحتلال الإسرائيلي أجرى أيضا تقييما مع منتدى الأركان العامة بعد المكالمة مع كوريلا.

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