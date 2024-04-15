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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي: المعلومات حول الهجوم الإيراني على إسرائيل "كانت معلومة مسبقا"

جوزيب بوريل
جوزيب بوريل

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن إيران أرادت "تدرج" درجة الضرر خلال هجومها على إسرائيل، معتبرا أن المعلومات حول الهجوم كانت معروفة مسبقا.

واعترف بوريل، خلال تصريحات تليفزيونية، بأن الاتحاد الأوروبي كان على علم بأن "إيران سترد" على الهجوم على القنصلية في دمشق السورية.

وأشار إلى أن "هذا يعني أن إيران أرادت تقليص الضرر الذي يمكن أن تلحقه بهجومها". 

وأضاف بوريل: "نحاول التأكد من أن رد الفعل المتبادل من الجانبين لا يؤدي إلى التصعيد، لأنه في بعض الأحيان يحدث أن لا أحد يريد الحرب، لكنها منظمة".

وبحسب بوريل، يظل الاتحاد الأوروبي على اتصال مع إسرائيل وإيران بشأن هذه القضية، لافتا إلى أنه ناقض الوضع الحالي مع السلطات في طهران.

وأوضح مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي: "بالطبع، إذا رأوت طهران هجومًا آخر، فسوف تقومون بهجوم مضاد".

وفي مساء يوم 13 أبريل، أطلقت إيران طائرات مسيرة وصواريخ باتجاه إسرائيل، واصفة ذلك بأنه رد على "جرائم عديدة"، بما في ذلك الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق المنسوب لإسرائيل. 

وقالت وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية، إن العملية العسكرية الإيرانية استهدفت منشآت عسكرية إسرائيلية. 

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه اعترض 99% من حوالي 300 صاروخ متجهة نحو إسرائيل، مضيفًا أن أضرارًا طفيفة لحقت بقاعدة نيفاتيم الجوية، ولم ترد أنباء عن مقتل أو إصابة إسرائيليين بجروح خطيرة.

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