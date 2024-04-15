الخارجية الأمريكية تكشف تفاصيل الاتصال الهاتفي بين بلينكن وشكري بشأن الضربة الإيرانية

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أجري اتصالا هاتفيا، الأحد، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري تناول خلاله الجانبين الهجوم الإيراني على إسرائيل وتداعياته.

ووفقا لبيان الخارجية الأمريكية عبر موقعها الرسمي، فإن بلينكن تحدث مع وزير الخارجية المصري سامح شكري، وتمت مناقشة الهجوم الجوي غير المسبوق الذي شنته إيران على إسرائيل.

وخلال الاتصال، شدد بلينكن وشكري على أهمية تجنب التصعيد والتنسيق بشأن الرد الدبلوماسي.

كما ناقش الجانبان أهمية الجهود المستمرة لزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة، وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار يضمن إطلاق سراح جميع الرهائن.

وفي وقت سابق، صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن سامح شكري وزير الخارجية أجرى اتصالاً هاتفياً، مع أنتوني بلينكن، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، تناول خلالها تطورات الأوضاع في المنطقة اتصالاً بإطلاق مسيرات إيرانية هجومية ضد أهداف إسرائيلية، وما شهدته الأسابيع الأخيرة من تصعيد متزايد على خلفية أزمة قطاع غزة وتداعياتها الإقليمية، بشكل بات يشكل تهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.