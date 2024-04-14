محمد الغباري: إيران ستخرج من الهجوم على إسرائيل بكونها صديقا وليس عدوا.. فيديو

تحدث اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، عن العملية العسكرية التي قامت بها إيران ضد إسرائيل.

وقال اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة صدى البلد،: إيران ستخرج من الهجوم على إسرائيل بأنها صديق وليس عدو".



وأشار إلى أن الولايات المتحدة كانت ترى بأنه لابد من الحفاظ على وجود قواعدها العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، لذا كان تخطيطها هو إيجاد «بعبع» في قلب الدول العربية والبعبع حاليًا هو إيران.

ولفت إلى أن من يقوم بحماية القوات الأمريكية والقيادة المركزية هو المصلحة المشتركة التي تجمعهما في منطقة الشرق الأوسط.