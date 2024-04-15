بايدن: الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الاثنين 15 أبريل 2024 إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي قبل محادثاته في البيت الأبيض مع رئيس الوزراء العراقي محمد السوداني، أن السلطات الأمريكية ملتزمة بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليو".

وأوضح بايدن أن واشنطن ملتزمة بتحقيق وقف إطلاق النار الذي سيعيد الرهائن إلى ديارهم ولن يسمح للصراع بالتصعيد أكثر.

وفي وقت سابق، استبعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف القتال في قطاع غزة دون إطلاق سراح الرهائن.