انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية

انطلقت اليوم الإثنين فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية بالاقصر برئاسة الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس الجامعة، تحت شعار طيبة مستدامة إبداعات نحو مستقبل مستدام، بحضور محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حموده محمد دردير، عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، ومحمد عطاالله، عضو مجلس الشيوخ، والمهندس محمد قبطان، منسق مبادرة هنجملها، ومحمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، والمهندس محمود صادق، منسق حياة كريمة بالأقصر، والدكتور محمد حساني، مدير مكتبة مصر العامة، وحسين القباحي، مدير بيت الشعر.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاه قراءة آيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة الدكتور محمد عبدالمنعم رسلان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أكد فيها أن هناك جهودا واضحة للجامعة في مجال الأبحاث العلمية التي تضع حلولا المشكلات البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية وعلى رأسها المياه، مطالبا الجميع بالتكاتف خلف الجامعة لدعمها في كافة المجالات والأنشطة لاسيما الأنشطة المختصة بالحفاظ على البيئة.

ثم ألقى الدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، كلمة أشار فيها إلى أن جامعة طيبة التكنولوجية ومنذ نشأتها، آمنت بأهمية الحفاظ على البيئة، وجعلتها على رأس أولوياتها، إذ تسعى الجامعة إلى تعزيز تحولها لتصبح جامعة خضراء صديقة للبيئة، وتعزيز الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتحقيق التنمية المُستدامة، في إطار رؤية مصر 2030.

وأضاف: نسعى من خلال فعاليات الأسبوع البيئي إلى رفع الوعي البيئي لدى طلابنا ومنسوبي الجامعة، ونشر ثقافة الاستدامة، وتشجيع الممارسات الصديقة للبيئة، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة، تشمل: افتتاح معارض منتجات طلاب برنامجي تكنولوجيا الصناعات الخشبية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، افتتاح دوري رياضي بيئي، وحملات تشجير، وحملات تبرع بالدم، وزيارات ميدانية، ومسابقات بحثية وأنشطة تفاعلية لتعزيز مشاركة الطلاب في حماية البيئة.

من جانبه، أعرب محمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، في كلمته، عن سعادته بالمشاركة في افتتاح فعاليات الأسبوع البيئي الأول لجامعة طيبة التكنولوجية، مؤكدا أن المشكلات البيئية تتصدر الساحة الدولية، إذ تسعى كافة حكومات العالم لوضع حلول لها، مشيرا إلى أن أهداف الأسبوع البيئي تتلاقي مع أهمية محافظة الأقصر السياحية، لوضع خطة مستدامة للحفاظ على التراث، من خلال الجهود المشتركة بين الجامعة والمحافظة.

وتابع: تتميز محافظة الأقصر بأنها محافظة بكر من الناحية البيئية، إذ لم تشهد تلوثا بعد، الأمر الذي يسهل مهمتنا في الحفاظ عليها سياحية، إذ أثبتت التجارب أن هناك بعض المدن تحولت من سياحية إلى صناعية بسبب ارتفاع المشكلات البيئية وعلى رأسها التلوث، لهذا فإن الأسبوع البيئي يتيح للطلاب فرصة لتبني أفكار جديدة لحل المشكلات البيئية التي نواجهها.

وتخلل حفل الافتتاح، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة، ومؤسسة هنجملها، بهدف زراعة 500 شجرة مثمرة في الجامعة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى تنظيم عدد من الأنشطة والفعاليات البيئية.

وعقب ختام فعاليات الافتتاح، تفقد رئيس الجامعة، يرافقه نائب المحافظ وعدد من الحضور، المكتبة المتنقلة التابعة لمكتبة مصر العامة، والتي تشارك بكتب وفعاليات ونشاطات تخص البيئة خلال الأسبوع البيئي، ثم افتتحوا عددا من معارض المنتجات الطلابية المشاركة في الأسبوع، مثل "برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية، برنامج تكنولوجيا التصنيع الغذائي، برنامج تكنولوجيا السياحة والسفر، ومعرض بوسترات طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية".

وفي الختام، شارك رئيس الجامعة ونائب المحافظ، ومنسق مبادرة هنجملها وعدد من الحضور، في زراعة عدد من الأشجار المثمرة في الجامعة، وافتتاح الدوري الرياضي البيئي.