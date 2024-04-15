سابقة تاريخية.. ترامب أول رئيس أمريكي سابق يمثل أمام محكمة جنائية

عرضت فضائية " العربية " تقريرا عن مثول الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أمام محكمة جنائية.

أوضح التقرير أن دونالد ترامب يعتبر أول رئيس سابق في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية يمثل أمام محكمة جنائية وهذا الأامر قد يقلب موازين حملة ترامب الانتخابية في الانتخابات الرئاسية .

وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوصول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة مانهاتن الجنائية، حيث سيتم اختيار هيئة محلفين في محاكمته المالية بسبب أموال دفعها لممثلة قبل انتخابات عام 2016، ما يمثل لحظة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث تعد أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

ووفقا ل"واشنطن بوست"، قد يستغرق اختيار هيئة المحلفين أسبوعا أو أكثر وسيتم مراقبته عن كثب حيث يترشح ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، لولاية ثانية في البيت الأبيض من طاولة المدعى عليه.