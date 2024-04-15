أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق.. ترامب يصل محكمة مانهاتن

أفادت وسائل الإعلام الأمريكية بوصول الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى محكمة مانهاتن الجنائية، حيث سيتم اختيار هيئة محلفين في محاكمته المالية بسبب أموال دفعها لممثلة قبل انتخابات عام 2016، ما يمثل لحظة فريدة في تاريخ الولايات المتحدة؛ حيث تعد أول محاكمة جنائية لرئيس أمريكي سابق.

ووفقا ل"واشنطن بوست"، قد يستغرق اختيار هيئة المحلفين أسبوعا أو أكثر وسيتم مراقبته عن كثب حيث يترشح ترامب، المرشح الرئاسي الجمهوري المفترض، لولاية ثانية في البيت الأبيض من طاولة المدعى عليه.

وبدءا من اليوم، ينتظر ترامب 88 تهمة بـ4 محاكمات جنائية.



ويمكن أن تكون هناك بعض الحجج القانونية والتدبير المنزلي قبل بدء اختيار هيئة المحلفين. عندما يحدث ذلك، من المقرر استدعاء عشرات الأشخاص إلى قاعة المحكمة لبدء عملية العثور على 12 محلفا، بالإضافة إلى ستة مناوبين.

ومن الممكن أن تستمر المحاكمة بأكملها، التي من المتوقع أن يشهد فيها كوهين ودانيلز أمام الادعاء، مدة تصل إلى ثمانية أسابيع.

ومن المقرر أن يخوض ترامب الذي كان الرئيس الخامس والأربعين للولايات المتحدة، السباق من أجل إعادة انتخابة في مواجهة الرئيس الحالي جو بايدن في نوفمبر المقبل، متهم بـ 34 تهمة بتزوير سجلات تجارية كجزء من مخطط يضم محاميه السابق مايكل كوهين لإخفاء مبلغ 130 ألف دولار. تم دفعها إلى الممثلة ستورمي دانيلز.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قالت دانيلز إنها حصلت على المال من أجل أن تبقى صامتة بشأن علاقة غرامية كانت تربطها بترامب في عام 2006. واعترف بأنه دفع لها عشية انتخابات عام 2016 لوقف "اتهاماتها الكاذبة والابتزازية" لكنه ينفي حدوث أي علاقة.

وقام محامو ترامب بعدة محاولات فاشلة لتأجيل المحاكمة بشأن أموال شراء الصمت، وهو تكتيك استخدموه أيضا في القضايا الجنائية الثلاث الأخرى للرئيس السابق.

ويواجه ترامب، الذي دفع ببراءته من جميع التهم المنسوبة إليه، عقوبة السجن لمدة أقصاها أربع سنوات في حالة إدانته.