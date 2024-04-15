خدوا كأس العالم.. تعليق مثير من تامر أمين على فوز الزمالك بالقمة

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" مليون مبروك لجماهير الزمالك على الفوز".

وأضاف تامر أمين:" أنا محبط ومضايق ومش مبسوط بسبب خسارة الأهلي"، مضيفا:" لدي أسباب تخليني مش زعلان من الهزيمة ".

وتابع تامر أمين:" مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يستحق الفرحة والانتصار والدعم لأنه مجلس يعيد ترتيب بيت نادي الزمالك ، وجمهور الزمالك كان يستحق الفرحة والانتصار".

وأكمل تامر أمين :" مباراة القمة اليوم لم تحسم شيئا وهي مباراة في الدوري الممتاز "، مضيفا:" بعد الهدف التاني للزمالك كان هناك فرحة كبيرة بين صفوف الزمالك كأنهم خدوا كأس العالم ".

ولفت تامر امين :" ما حدث اليوم درس يجب ان يتعلم منه كولر بشدة ومفيش حاجة اسمها تعالي وغرور وعناد ".