عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خدوا كأس العالم.. تعليق مثير من تامر أمين على فوز الزمالك بالقمة

تامر امين
تامر امين

علق الإعلامي تامر أمين، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

 

الجهاز الطبي لنادي الزمالك يكشف طبيعة إصابة زيزو

فرحة هستيرية.. تعليق قوي من نشأت الديهي على فوز الزمالك في القمة

وقال تامر أمين في برنامجه " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار"، :" مليون مبروك لجماهير الزمالك على الفوز".

 

 وأضاف تامر أمين:" أنا محبط ومضايق ومش مبسوط بسبب خسارة الأهلي"، مضيفا:" لدي أسباب تخليني مش زعلان من الهزيمة ".

 

وتابع تامر أمين:" مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد يستحق الفرحة والانتصار والدعم لأنه مجلس يعيد ترتيب بيت نادي الزمالك ، وجمهور الزمالك كان يستحق الفرحة والانتصار".

 

وأكمل تامر أمين :" مباراة القمة اليوم لم تحسم شيئا وهي مباراة في الدوري الممتاز "، مضيفا:" بعد الهدف التاني للزمالك كان هناك فرحة كبيرة بين صفوف الزمالك كأنهم خدوا كأس العالم ".

 

ولفت تامر امين :" ما حدث اليوم درس يجب ان يتعلم منه كولر بشدة ومفيش حاجة اسمها تعالي وغرور وعناد ".

تامر امين الزمالك الأهلى اخبار التوك شو القمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار صادم من الخطيب.. تجميد مستحقات لاعبي الأهلي بعد الخسارة من الزمالك.. تفاصيل

فيديو|خبير: سد النهضة أصبح بلا فائدة وإثيوبيا اضطرت لتفريغ المياه لهذا السبب

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن إلغاء ضربة جزاء الزمالك أمام الأهلي

خبير تحكيمي يكشف عن مفاجأة بشأن هدف الزمالك الثاني أمام الأهلي

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

تشكيل الأهلي المتوقع اليوم أمام الزمالك.. مفاجأة في الدفاع وورقة رابحة هجوميا

تعليق ناري من رئيس نادي سموحة على هزيمة الأهلي

سعر الذهب اليوم 15 - 4 - 2024

ترشيحاتنا

وزير الدفاع الإسرائيلي يعقد اجتماعا حول الاستعدادات لاجتياح رفح

أول تعليق من حسين لبيب على إصابة زيزو

أول تعليق لرئيس نادي الزمالك على هزيمة الأهلي

الأوراق المطلوبة للتقديم على شقق ذوي الاحتياجات الخاصة 2024

عام على حرب السودان.. مؤتمر باريس يحصد 2 مليار يورو

حيثيات حكم جنايات أمن الدولة ببراءة 5 متهمين بقضية اللجان النوعية بحلوان


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطة المباراة.. تصرف غريب لـ جوميز مع لاعب الزمالك خلال لقاء القمة

ملابس غريبة.. هنا الزاهد تصدم متابعيها بإطلالة جديدة

ملابس لافتة .. هيفاء وهبي تخطف الأنظار على إنستجرام

بعد ارتفاع أسعار السجائر.. ازاى توقف التدخين بسهولة

فيديو

إيماني بربنا كبير.. دوللي شاهين: أنا بتحارب وما بستسلمش

دوللي شاهين تحتفل بأغنية ست البنات وظهور نادر لـ ابنتها نور

مصر تواصل إسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

صاحبه جاله هبوط في الطائرة.. محمد رمضان يتصدر التريند بسبب ذلك الفيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: جحا والحمار

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون الباتر للمجرم المعلوماتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الموظف المعضلة وعرقلة الاستثمار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الهاسبارا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة على صفيح ساخن

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الزواج وسيلة أم غاية؟

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: أعلى نسبة مشاهدة !

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل تندلع الحرب بين إيران وإسرائيل؟!

اﻟﻤﺰﻳﺪ