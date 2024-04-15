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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فرحة هستيرية.. تعليق قوي من نشأت الديهي على فوز الزمالك في القمة

نشات الديهي
نشات الديهي

علق الإعلامي نشأت الديهي، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

 

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وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :"  هذا هو الفوز الأول للزمالك على الأهلي في الدوري منذ 2020".

 

 وأضاف نشات الديهي :" جماهير الأهلي مش مبسوطة ونشهد ليلة حزينة على الأهلي، وفي الجانب الأخر هناك حالة فرحة هستيرية بين جماهير نادي الزمالك ".

 

 وتابع نشات الديهي :" فوز الزمالك على الأهلي له قيمة كبيرة لنادي الزمالك وجماهيره".

 

وأكمل نشات الديهي :" وجود نادي الزمالك بشكل قوي رسالة تأكيد على أن الكرة المصرية بها أندية كبيرة أمثال الزمالك والأهلي ".

الديهي نشأت الديهي الزمالك الأهلى اخبار التوك شو

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