فرحة هستيرية.. تعليق قوي من نشأت الديهي على فوز الزمالك في القمة

علق الإعلامي نشأت الديهي، على فوز نادي الزمالك على النادي الأهلي ضمن منافسات الدوري الممتاز بنتيجة 2/1.

وقال نشأت الديهي في برنامجه " بالورقة والقلم " المذاع على قناة " تن"، :" هذا هو الفوز الأول للزمالك على الأهلي في الدوري منذ 2020".

وأضاف نشات الديهي :" جماهير الأهلي مش مبسوطة ونشهد ليلة حزينة على الأهلي، وفي الجانب الأخر هناك حالة فرحة هستيرية بين جماهير نادي الزمالك ".

وتابع نشات الديهي :" فوز الزمالك على الأهلي له قيمة كبيرة لنادي الزمالك وجماهيره".

وأكمل نشات الديهي :" وجود نادي الزمالك بشكل قوي رسالة تأكيد على أن الكرة المصرية بها أندية كبيرة أمثال الزمالك والأهلي ".