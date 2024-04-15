بعد فوز الزمالك.. كهربا يتعرض لحالة إغماء

تعرض محمود كهربا نجم الأهلي إلى سقوط بشكل مفاجئ، على أرضية ملعب «ستاد القاهرة الدولي»، عقب خسارة الفريق الأحمر أمام الزمالك، بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء اليوم الإثنين، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري.

أهداف الزمالك

ونجح سيف الدين الجزيري في تسجيل الهدف الثاني لنادي الزمالك في مرمي الأهلي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الأسبوع العاشر لبطولة الدوري الممتاز، وتشير النتيجة إلى تقدم القلعة البيضاء 2-1.

ونجح الجزيري في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 86 بعد دربكة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ونجح عبد القادر في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 73 من عمر اللقاء بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء من عرضية.