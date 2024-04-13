كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

حرص أحمد دويدار نجم الزمالك السابق، علي تهنئة محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي السابق، بمناسبة عيد ميلاده عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وشارك دويدار صورة سابقة تجمعه بمحمود كهربا، وعلق عليها: "كل سنة وانت طيب يا صاحبي عيد ميلاد سعيد".

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.