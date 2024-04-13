غياب 8 لاعبين .. لعنة الإصابات تضرب الأهلي قبل مباراة القمة

يستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك، يوم الاثنين المقبل الموافق 15 إبريل الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري المصري .

ويفتقد الأهلي 8 لاعبين في مباراة القمة أمام الزمالك، وجاءت غيابات النادي الأهلي كالتالي: "وهم محمد الشناوي، أليو ديانج، حسين الشحات، علي معلول، إمام عاشور، ياسر إبراهيم، وكريم نيدفيد ومروان عطية، بخلاف علي معلول الذي يعاني من إجهاد عضلي.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



