صدمة جديدة لـ كولر قبل مباراة القمة أمام الزمالك.. ماذا حدث؟

تتوالى الصدمات على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي بعد اقتراب فقدانه لأحد أسلحته الفتاكة قبل مباراة الديربي أمام الزمالك.

وأكدت تقارير صحفية أن بيرسي تاو نجم الأهلي أصبح مهددًا بالغياب عن مباراة القمة أمام الزمالك بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.