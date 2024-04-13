نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق، آخر تطورات إصابة مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز.

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "عـــاجـــل مروان عطية جاهز للمشاركة في القمة 🦅"

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.