عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

الأهلي
الأهلي

كشف هشام حنفى نجم الأهلي السابق، آخر تطورات إصابة مروان عطية لاعب خط وسط القلعة الحمراء، وموقفه من اللحاق بمباراة القمة أمام الزمالك في الدوري المصري الممتاز. 

وكتب هشام حنفى نجم الأهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "عـــاجـــل مروان عطية جاهز للمشاركة في القمة 🦅"

وكان الأهلي قد حقق الفوز على زد في المباراة التي أقيمت الخميس الماضي ضمن مؤجلات الأسبوع ‏الثامن لبطولة الدوري الممتاز، ورفع الفريق رصيده إلى 21 نقطة من إجمالي 10 مباريات ‏خاضها في الدوري هذا الموسم.‏

موعد مباراة الأهلي والزمالك 

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره الزمالك، في السابعة مساء الإثنين المقبل، الموافق 15 أبريل الجاري، في لقاء مؤجل من الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز. 


القناة الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك 

وتذاع مباراة الأهلي والزمالك عبر قناة أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري. 

 

مروان عطية الأهلى مباراة القمة الزمالك الدوري المصري موعد مباراة الاهلي والزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة خطة تخفيف أحمال الكهرباء لمدة ساعتين.. اعرف مواعيد منطقتك

حكاية مشروع ضخم| مصر تحفر قناة جديدة في الصحراء الغربية.. ماذا يحدث؟

عيد الأضحى 2024 فلكيا.. موعده وفضل العشر الأول من ذي الحجة

الزمالك أعلنها نهائيًا .. منشور مثير من خالد الغندور

3 صفقات جديدة تخطف الأنظار في الزمالك.. ومكافآت خاصة للفوز على الأهلي

حكم الدعاء بـ«يا ساتر» و«يا ستار».. وهل يجوز نداء الله تعالى بهما؟

كل سنة وأنت طيب يا صاحبي.. نجم الزمالك يحتفل بعيد ميلاد كهربا

تبقى الأسود.. تعليق مثير من إمام عاشور بعد ظهوره في تدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

نبأ سار لـ الأهلي قبل مباراة الزمالك في القمة

إقبال كبير على الحدائق والمتنزهات خلال ثالث أيام عيد الفطر المبارك

قلق في الأسواق العالمية.. أسباب ارتفاع أسعار الذهب عالميًا لمستوى 2400 دولار

النار ولعت في العريس والعروسة .. تفاصيل مأساوية من حريق حفل زفاف في المنيا

الخارجية الأمريكية: التنسيق مع مصر بشأن كيفية المضي نحو إقامة دولة فلسطينية

عقوبة صارمة.. الداخلية تحذر من التلاعب فى لوحات السيارات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عروسة فى العيد.. تعرفي على إتيكيت استقبال الضيوف بـ المنزل

مش هتحتاج بودرة في رجليك .. وصفات طبيعية لعلاج رائحة القدم الكريهة

في عيد ميلادها.. صور تكشف عن أناقة إسعاد يونس

طريقة عمل كرات العسل.. جديدة وغير تقليدية

فيديو

كلنا بننسى.. تعليق من الشيخ محمد السلكاوى بعد أخطائه في قرآن الفجر

على مسافة قريبة من الأرض .. اكتشاف علماء الفلك كويكب بحجم سيارة

تحذير عاجل بسبب رسالة واتساب .. سرقة ونصب

مسكن| قطع أراضي تابعة للإسكان.. الشروط والتفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ندى عصام

د. ندى عصام تكتب : الثقة النارية .. كيف تشعل ثقتك بنفسك؟

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفلسفة.. نجاح من قلب الفشل

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: عدت ياعيد

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الناتو في عامه الـ 75 يواجه أسوأ الصدمات

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: الجودة ومنتجات الألبان

خالد جمال

خالد جمال يكتب| أحمد العوضي البطل الشعبي الحقيقي لا البلطجي في "حق عرب"

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: من أنت ؟ ... رحلة اكتشاف الذات

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: رمضان.. العطاء والسعادة فى "تفطير الصائمين"

اﻟﻤﺰﻳﺪ