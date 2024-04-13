المصارع أدهم ساري: النائب محمد أبو العينين قدوتي وكان بطلا للمصارعة

أكد البطل المصرى في رياضة المصارعة، أدهم سارى، إن النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، ملهما له على مستوى رياضة المصارعة.

وقال البطل المصرى في رياضة المصارعة، أدهم سارى عبر برنامج الماتش الذي يقدمه هاني حتحوت، على قناة صدى البلد، :" النائب محمد أبو العينين قدوتي وكان بطلا للمصارعة، وهو ملهما لي وأتمنى أن أكون مثله لأنه مثالا للنجاح سواء على مستوى الرياضة أو الاقتصاد أو السياسة"، مشددا:" بتأثر به ونفسي أكون رُبعه".

وتابع :" استضافة مصر لبطولة أفريقيا كان حافزا لي، ولاعبو مصر يطمحون في تحقيق اكبر انجاز بالاولمبياد المقبل في باريس 2024".

وواصل :" أطمح للتتويج ببطولة العالم والتواجد في اولمبياد لوس انجلوس 2028، وأنا أهلاوي حتى النخاع، وإمام عاشورهو اللاعب المفضل لدي في عالم كرة القدم".



