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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها ورشاقتها فى الجيم | شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

تحرص النجمة ياسمين عبدالعزيز على مشاركة متابعيها بأحدث إطلالاتها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت ياسمين عبد العزيز فى الجيم بمظهر مختلف، واستايل جديد، والذي لفت انتباه الجمهور، واعتمدت مكياج ناعم مع شعر منسدل ابرز جمال ملامحها، نالت اعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ياسمين عبدالعزيز تُعلن انفصالها عن العوضي

كانت الفنانة ياسمين عبد العزيز أعلنت، مؤخرًا، طلاقها من الفنان أحمد العوضي، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، قائلة: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

آخر أعمال ياسمين عبد العزيز 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين. 
 

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ياسمين عبدالعزيز آخر أعمال ياسمين عبد العزيز مسلسل ضرب نار

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