الكدابين كتروا.. رد صادم لـ ياسمين بعد هذا الاعتراف العلني من العوضي

تعتبر قصة حب الفنان أحمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز حديث المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي حتى بعد انفصالهم، فكان يعتبر الجمهور علاقتهما قوية ونموذج لهم، لأنهم استطاعوا أن يتغلبوا سويا على كل العوائق التي واجهتهما.

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

ياسمين الحب الوحيد

وحل الفنان أحمد العوضي، أمس ضيفا مع الإعلامية منى عبد الوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المُذاع عبر فضائية الحياة، في حلقة كشف خلالها عن الكثير من جوانب حياته الخاصة والكثير عن مشواره الفني، كما أنه تحدث عن حبه وارتباطه بالفنانة ياسمين عبد العزيز حتى بعد الانفصال.

وتحدث العوضي خلال الحلقة عن ياسمين عبد العزيز وأكد أن ياسمين بالنسبة له كانت الحب الوحيد والحقيقي في حياته الشخصية.

وقال : "حب المراهقين مش أصدق حب في حياتي، أصدق حب كان ياسمين طبعا"، لافتاً إلى أن ياسمين هي الحب الحقيقي والوحيد في حياته، قائلا: عشت معاها أيام بفترات بمراحل، وهفضل أقول كده علطول مش دلوقتي بس".

وأضاف العوضي أن وجود المرأة شيء أساسي في حياة الرجل، قائلاً "الراجل ميقدرش يعيش من غير ست، هي نصه الثاني، ربنا لما خلق سيدنا آدم خلق معاه حوا".



رد صادم من ياسمين

من جانبها فاجأت ياسمين عبد العزيز الجميع برد فعلها الصادم والغير متوقع على حلقة العوضي وحديثه عنها لتنشر أغنية لشيرين عبد الوهاب بعنوان كدابين، وهو ما جعل البعض يربط بين نشرها لهذه الأغنية وكلام العوضي عنها، ويبدو أن ياسمين أرادت أن تنفي كلامه بطريقة غير مباشرة، حسبما توقع البعض.

وقامت ياسمين بنشر أغنية المطربة شيرين عبد الوهاب "كدابين" من خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وجاء خلال المقطع الذي قامت بنشره الكلمات التالية من الأغنية "كل ما أنسى لك كلامك بارجع أفتكره في الزمان ده الكذابين اتمكنوا وكتروا حبي ليك كان حلم عمري واتقلب لعنة".

ومنذ أيام قليلة ألغى الفنان احمد العوضي والفنانة ياسمين عبد العزيز متابعتهما لبعض عبر حسابيهما في تطبيق "إنستجرام"، في خطوة لافتة بعد مرور حوالي 3 أشهر على طلاقهما.

شيرين عبد الوهاب

انفصال العوضي وياسمين

وكانت ياسمين عبد العزيز قد أعلنت انفصالها عن أحمد العوضي بعد الاحتفال بعيد ميلادها في شهر يناير الماضي، من خلال حسابها الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلةً: "تم الطلاق الرسمي بيني وبين أحمد العوضي، كل الاحترام والتقدير".

وفي وقتها، أعرب الفنان رامي صبري عن حزنه بسبب انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متمنيًا أن يكون الخبر ليس له أى أساس من الصحة.

وقال رامي صبري فى تصريحات تليفزيونية: أتمني يكون أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يكونوا بيضحكوا علينا ، لأن أنا كنت بحب علاقتهم ببعض أوي ومبسوط بيهم ومبسوط أن فى أتنين فى مصر علاقتهم ببعض كده وأتمني حياتهم ترجع زي الأول ميكونش فى نهايات ولا حاجة.