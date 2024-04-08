رد فعل صادم من ياسمين عبدالعزيز بعد حلقة العوضي في "على المسرح"

حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد ع المسرح والذى تقدمه فى موسم رمضان الحالي.



وتحدث العوضي خلال الحلقة عن ياسمين عبد العزيز وأكد العوضي لمنى عبد الوهاب أن ياسمين بالنسبة له كان الحب الوحيد والحقيقي فى حياته الشخصية.



وفاجأت ياسمين عبد العزيز الجميع برد فعلها على حلقة العوضي وحديثه عنها لتنشر أغنية لشيرين عبد الوهاب بعنوان كدابين، وهو ما جعل البعض يربط بين نشرها لهذه الأغنية وكلام العوضي عنها ويبدو أن ياسمين حبت أنها تنفى كلامه بطريقة غير مباشرة.





ياسمين والعوضي

قرر كل من الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، إلغاء متابعتهما لبعضهما البعض عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» بعد انفصالهما منذ أشهر.

أعرب الفنان رامي صبري عن حزنه بسبب انفصال الفنان أحمد العوضي عن الفنانة ياسمين عبد العزيز ، متمنيًا أن يكون الخبر ليس له أى أساس من الصحة.

وقال رامي صبري فى تصريحات تليفزيونية: أتمني يكون أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز يكونوا بيضحكوا علينا ، لأن أنا كنت بحب علاقتهم ببعض أوي ومبسوط بيهم ومبسوط أن فى أتنين فى مصر علاقتهم ببعض كده وأتمني حياتهم ترجع زي الأول ميكونش فى نهايات ولا حاجة.