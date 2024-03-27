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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

أول ظهور لـ ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي معا بعد الطلاق |شاهد

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من سهرة أمس لسحور ضم العديد من الفنانين ومنهم الفنان أحمد العوضي. 

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وتألقت ياسمين عبد العزيز، مرتدية بنطال باللون الأسود مع بلوفر من نفس اللون، ونسقت معهم جاكيت فرو باللون البيج الناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها. 

ومن الناحية الجمالية أعتمدت ياسمين عبد العزيز، في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون البينك الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها. 

كما اختارت ياسمين عبد العزيز، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز. 

وإليكم صور ياسمين عبد العزيز 

ياسمين ياسمين عبد العزيز صور ياسمين عبد العزيز العوضي أحمد العوضى

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