غلق وتشميع 5 مخازن لفرز القمامة في أرض اللواء

وجه حي العجوزة التابع لمحافظة الجيزة؛ ضربة رقابية حاسمة لمخازن فرز القمامة المخالفة وواصل التصدي للمظاهر العشوائية والتلوث البيئي، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وتعليمات الدكتورة هند عبدالحليم نائب المحافظ، وبمتابعة ميدانية من دكتور محمود فؤاد رئيس حي العجوزة؛ لمواجهة انتشار ظاهرة فرز القمامة، والحد من تراكمات المخلفات والمظاهر العشوائية.

وواصلت أجهزة الحي حملاتها المكثفة للتصدي للأنشطة المخالفة والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية، وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 5 مخازن لفرز القمامة بقطاع أرض اللواء، وذلك في إطار الإجراءات الرقابية المتخذة لمواجهة الأنشطة المخالفة التي تسهم في انتشار المخلفات والتأثير على مستوى النظافة والصحة البيئية بالمنطق.ة

وجاءت أعمال الغلق والتشميع تنفيذًا لتوجيهات المحافظة بشأن إحكام الرقابة على الأنشطة المرتبطة بتداول وفرز المخلفات والتعامل مع المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشآت المخالفة، بما يضمن الحفاظ على البيئة والحد من المظاهر العشوائية التي تؤثر على حياة المواطنين.

وأكد حي العجوزة، استمرار الحملات الرقابية المكثفة بقطاع أرض اللواء وكافة المناطق التابعة للحي، بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لمخازن فرز القمامة المخالفة ومواجهة أسباب انتشار المخلفات مع اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالفين.

وتأتي هذه الجهود في إطار خطة متكاملة للارتقاء بمستوى النظافة وتحسين البيئة الحضرية والحفاظ على المظهر الحضاري لشوارع ومناطق حي العجوزة.