أخبار الفن.. تصرف صادم من ياسمين عبد العزيز بشأن تصريحات العوضي وهشام ماجد يحتفل بفيلمه الجديد فى دبي

نشر قسم الفن عددا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية.

أعلن المخرج محمد سلامة عن انتهائه من تصوير مسلسل إمبراطورية ميم والذى يقوم ببطولته الفنان خالد النبوي.



ونشر سلامة صورة له مع فريق عمل المسلسل على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك وعلق عليها قائلا: فركش إمبراطورية ميم.





حل الفنان أحمد العوضي ضيفا على الإعلامية منى عبد الوهاب فى حلقة جديدة من حلقات برنامجها الجديد ع المسرح والذى تقدمه فى موسم رمضان الحالي.



وتحدث العوضي خلال الحلقة عن ياسمين عبد العزيز وأكد العوضي لمنى عبد الوهاب أن ياسمين بالنسبة له كان الحب الوحيد والحقيقي فى حياته الشخصية.



وفاجأت ياسمين عبد العزيز الجميع برد فعلها على حلقة العوضي وحديثه عنها لتنشر أغنية لشيرين عبد الوهاب بعنوان كدابين، وهو ما جعل البعض يربط بين نشرها لهذه الأغنية وكلام العوضي عنها ويبدو أن ياسمين حبت أنها تنفى كلامه بطريقة غير مباشرة.



احتفل فريق عمل فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بالعرض الأول للفيلم فى الامارات استعداد لعرضه فى موسم عيد الفطر

وحضر العرض الأول كل من هشام ماجد بطل العمل وهنا الزاهد ومحمد ثروت وزوجته منى بالإضافة إلى المنتج أحمد السبكي.



عرضت قناة أبوظبي الفضائية، الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رحيل لـ الفنانة ياسمين صبري، ضمن السباق الدرامي الرمضاني الجاري.

وخلال الحلقة الثالثة عشر من مسلسل رحيل، يذهب حمزة (محمد مهران) للتحالف مع صلاح المحامي (محمد الكيلاني) فيعلم شقيقه بدر (أحمد صلاح حسني) فيحدث بينهما مشاجرة.

يخبر حمزة شقيقه بدر، أنه كان على علاقة بـ كوثر، وأنها تريد الزواج منه لتغطي على ما فعلته معه، فيذهب بدر ويتشاجر مع كوثر.

يحدث مشاجرة بين بدر وسيد زوج شقيقته بسبب الميراث، وتعلم رحيل (ياسمين صبري) بذلك وتحاول جذب سيد لصفها.

حل الفنان ياسر جلال ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى فى حلقة من حلقات الراديو بيضحك والذى يذاع على راديو 9090.



وكشف ياسر جلال خلال الحلقة عن الكثير من كواليس تصوير مسلسله الجديد جودر وأهمها كواليس حريق الوكيشن بداية شهر رمضان وقال ياسر أن السبب كان مشهد يتم تصويره داخل فرن عيش.



وأضاف ياسر أن المخرج كان يريد تصويره بمصداقية عالية وقام بأخذ رأي الحماية المدنية وعندما قام باشعال النيران اتضح أن الفرن غير معزول وقام بحريق المكان الذى كنا نتواجد به ولكن سرعان ما تم السيطرة عليه قبل أن تدخل النار على باقى الديكور.

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن أهم نقطة تحول فى حياته أثناء حلوله ضيفا على بود كاست بيج تايم مع عمرو أديب وأصالة.

وقال كريم محمود عبد العزيز أنه أهم نقطة تحول فى حياته كانت لحظة وفاة والده الساحر محمود عبد العزيز، مشيرا أنه فى لحظة الوفاة كانت سببا فى تغير شخصيته وطريقة تفكيره ، مؤكدا أنها كانت للأفضل.