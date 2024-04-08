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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

كريم محمود عبد العزيز يكشف عن أهم نقطة تحول في حياته

كريم محمود عبد العزيز
كريم محمود عبد العزيز

كشف الفنان كريم محمود عبد العزيز عن أهم نقطة تحول فى حياته أثناء حلوله ضيفا على بود كاست بيج تايم مع عمرو أديب وأصالة.

وقال كريم محمود عبد العزيز أنه أهم نقطة تحول فى حياته كانت لحظة وفاة والده الساحر محمود عبد العزيز، مشيرا أنه فى لحظة الوفاة كانت سببا فى تغير شخصيته وطريقة تفكيره ، مؤكدا أنها كانت للأفضل.

 

وكانت قد انطلقت الحلقة الأولى من بودكاست“Big time" لعمرو أديب  واستضاف الفنانة أصالة.

وكشفت أصالة عن تفاصيل اصابتها بمرض 5شلل الأطفال وسر استمراره معها وقالت: "هو مرض لايذهب لانني مازلت طفلة، ودائما يحتاج مني تدريبات، وحركة باستمرار، ومشكلة قدمي تجددت من 4 سنوات بسبب حزني.

وأضافت أصالة: أحب الكلام الحلو وأشعر ان الناس ناقضين حنان، لذلك أحب أدللهم، ولكن لا استطيع ان ادلل زوجي، ولا اجد له دلع ومتعلقة بكل أغراضي.


وأكدت انها لا ينقصها الحب، وتعطيه لكل من حولها، واخذ حب ودلع من كل المقربين منها.

يستضيف الإعلامي عمرو أديب فى بودكاست“Big Time عدد ضيوف العربية والعالمية.


ومن أبرز الضيوف الذين تم التسجيل معهم: جان رينو، ويل سميث، ميسي، كما سجل مع  محمد حماقي وأنغام ونانسي عجرم ومنى زكي وأحمد حلمي وكريم عبد العزيز وأحمد عز

كريم محمود عبد العزيز بود كاست بيج تايم عمرو أديب أصالة الساحر محمود عبد العزيز

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